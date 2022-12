Jessica Cediel tendría nuevo amor y sería un ex de Karol G

Cediel no dio muchos detalles de la persona, como tampoco ha revelado en sus redes sociales indicios de quién pueda ser el hombre que le estaría robando el corazón, pero los internautas no se quedan con nada y, al parecer ya dejaron al descubierto al misterioso hombre.

Ahora, después de un tiempo, parece que a la modelo el amor le volvió a sonreír y así lo dejó entrever en una entrevista con Eva Rey, donde afirmó que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor, sin embargo, no dijo quién era el afortunado. (Jessica Cediel y Ovy the Drums, juntos en el restaurante de Pipe Bueno)

Todo apunta a que se trata del productor musical Daniel Oviedo, conocido como Ovy On The Drums, con quien se le vio en mayo durante el concierto de Karol G que se realizó en Bogotá, tal como quedó registrado en algunos videos que los asistentes subieron a redes sociales.

La presentadora fue vista esquiando en Norteamérica, en el mismo lugar en donde se encuentra Ovy On The Drums, lo que empezó a incrementar el rumor sobre si estos dos artistas se encuentran pasando las festividades juntos en Estados Unidos. (Por foto, Jessica Cediel tuvo que aclarar si está embarazada o no)

Daniel, quien tuvo un romance con Karol G entre 2015 y 2016, es un reconocido productor antioqueño que ha trabajado con importantes artistas como ‘La Bichota’.

Hasta el momento ninguno de los protagonistas de esta historia se ha pronunciado al respecto, como tampoco han desmentido los rumores sobre su amorío.