“Me lastimaron innecesariamente, que es lo más triste, con mentiras y con cosas que nada que ver... entonces, sí me dejaron el corazón ‘aporreadito’, pero nada. Ya se recuperó. Ya está bien. Sí. Sigo creyendo en el amor. Si sé que voy a encontrar el amor de mi vida, sino que en este momento yo no quiero, Dios no quiere y la vida no quiere. quizás no estoy preparada y quizás llegará cuando tenga que llegar”, explicó.

Por otro lado también contó que “en este año de soltería por ahí me estaba hablando con alguien que al comienzo me gustaba, me encantaba. El caballero, el príncipe azul, pero descubrí que era muy egocéntrico y egoísta, y preferí alejarme”.

Finalmente, la presentadora manifestó que, por ahora, está cerrada al tema de conocer nuevas personas o iniciar una relación, y prefiere este tiempo de soltería para reencontrarse con ella misma.

“Soy selectiva para encontrar un buen corazón porque lo físico, la fama, el dinero y las cosas materiales van y vienen”, puntualizó.