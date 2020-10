Aunque hubo varios que le desearon pronta mejoría, también hubo algunos que la criticaron por la manera en la que tomó su contagio, por lo que Cediel aprovechó sus redes para responder a esos críticos.

“Hay gente que me está criticando por como tomé la noticia del COVID, en serio hasta por eso van a joder”, dijo la presentadora en Instagram.

Agregó que “yo quiero tener la mente positiva para que mi cuerpo esté fuerte. Si me muero no le voy a cambiar la vida a nadie y si sigo viva no le voy a cambiar la vida a nadie”.

No solo ella dio una fuerte y contundentes respuesta a sus detractores sino también Lina Tejeiro, quien tuvo que hacerse la prueba pues hace varios días estuvo en la celebración de su cumpleaños junto a Jessica, quien fue una de las invitadas. Sin embargo, Lina salió negativa.

“A todos nos va a dar, es impredecible saber en qué momento nos contagiamos, deje la juzgadera y póngase el tapabocas”, afirmó la actriz.