La salud de la presentadora Jessica Cediel vuelve a ser noticia, todo esto después que ella misma le contara a sus millones de seguidores que desde hace algunos días está presentando síntomas del COVID-19, por eso en compañía de su hermana, Meli Cediel, salieron a practicarse la prueba, cuyo resultado aún es desconocido para los fanáticos de la también modelo.

“Los saludamos con estas caras preciosas y de enfermas porque a que no adivinan, todo parece que nos dio el coronavirus. Por lo menos yo tengo síntomas, no huelo nada, nada me sabe, estoy congestionada. Ella tiene tos y un poquito de dolor de pechos, nos vamos a hacer la prueba aquí en Estados Unidos”, comentó Cediel, en sus historias de Instagram.