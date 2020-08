Lo último que se supo de la novela protagonizada por Jessica Cediel y su ex Mack Roesch, fue que la presentadora, pese a que en días pasados había confirmado que daría el anillo a su ex, también habría pedido dinero a cambio de la joya. Sin embargo, el deportista prefirió regalárselo. (Lea aquí: Jessica Cediel habría pedido millonaria suma a su ex por devolver anillo)

Jessica aprovechó el espacio que tuvo este fin de semana en un Live por Instagram con Lina Tejeiro para explicar la verdadera razón por la que no ha querido devolver el anillo, teniendo en cuenta que todo este tiempo los medios de comunicación han difundido la información entregada por Roesh.

Tal parece que el deportista le pidió matrimonio a Cediel en un momento de vulnerabilidad, pues ella ya estaba pasando por su problema de biopolímeros de la cual, afortunadamente, salió victoriosa.

Y aunque al principio dijo que “sí”, después al pensar bien las cosas se dio cuenta que se estaba apresurando, ya que había muchos aspectos en los que no coincidía con su ex.

“Esta persona vino a Colombia a apoyarme por mi cirugía, me pidió matrimonio a tres días de la cirugía”, contó Jéssica.