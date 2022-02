Las declaraciones las reveló a través de la dinámica de preguntas de Instagram, donde le preguntaron “Jessi, ¿alguna vez has sufrido de violencia de parte de alguna pareja?” y ella aprovechó para hacer un llamado a las mujeres para que no se dejen violentar de nadie.

“Contesto esta pregunta porque me parece muy delicada. Tristemente sí, sí me ha pasado, pero quedó en el pasado porque eso nunca jamás en la vida volverá pasar. Ustedes nunca permitan que pase ni física ni psicológicamente (...) Me han buscado varios, dos me pidieron hijo, perdón y matrimonio (...) En la buena con todos, así se hayan portado mal algunos, pero en la buena. Ya, chao, Papi, pasado pisado”, fue la contundente respuesta que dio Jessica a sus seguidores.

La presentadora, que estuvo aislada por COVID-19, por estos días también fue tendencia por visitar el restaurante de uno de sus ex, Pipe Bueno, y cantar de manera que muchos usuarios en internet pensaron que podía ser un guiño al propietario del lugar. Sin embargo, ellos mismos han demostrado que son muy buenos amigos.