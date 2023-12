Jessica Cediel confesó cuándo fue la última vez que tuvo relaciones sexuales

La modelo, que es conocida por su participación en programas colombianos como ‘Yo me llamo, ‘La Descarga’ y ‘La vuelta al mundo en 80 risa’, no se ha apartado de las redes sociales con más de 10 millones de seguidores. Las utiliza para su vida laboral, pero no se deslinda de compartir momentos de su vida personal. Lea aquí: Jessica Cediel enfrenta críticas por su fe: “les invito a conocer a Dios”

A través de la dinámica de caja de preguntas, Cediel fue muy sincera y abierta con su audiencia, y no dejó por fuera ningún interrogante, algunos muy personales y enfocados en conocer más de su vida amorosa.

La pregunta que ha generado polémica en las redes sociales fue cuánto tiempo llevaba sin mantener relaciones íntimas, a lo que la presentadora catalogó a los seguidores como ‘superpillos’, y como era muy repetitiva la iba a contestar. Lea aquí: El padre ‘Chucho’ aclaró los rumores sobre supuesto hijo con Jessica Cediel

“No lo hago, hace mucho y no me hace falta, porque cuando alimentas más el espíritu, la carne va muriendo, y no he tenido ganas de estar con nadie o de estar ni siquiera conmigo misma. En este momento mi deseo sexual está dormido, guardándose para cuando llegue mi marido”, confesó Cediel.

Asimismo, contó que muchas veces se cuestionaba sobre el tema, pero que tiene claro lo que quiere en una relación futura. Lea aquí: “Paola, yo se lo cuido”: la pulla de Jessica Cediel al lado de Jessi Uribe