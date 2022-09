Jessica Cediel a Natasha Klauss: “Pendeja viene a hablar lo que no sabe”

Cediel es una de las modelos más queridas de la televisión colombiana y ha venido luchando con problemas de salud a causa de los biopolímeros desde hace muchos años. Hace poco anunció que ganó la batalla legal contra el médico cirujano que la operó, desde entonces no había querido dar más declaraciones a respecto. Ha sido una batalla a nivel mental, por eso la presentadora ha recibido miles de comentarios de apoyo.

No obstante, Natasha Kaluss se atrevió a enviar un mensaje que fue ofensivo para Cediel. “¿Cuándo nos haremos responsables de nuestros actos? Más aún cuando ya el ‘victimario’, según este drama, ha cumplido al 100 su papel y hasta ha ‘pagado’ por su acto... Jamás había visto un proceso así, ensañado a seguir y seguir dañando”, dijo la actriz. Jessica no se contuvo tras ver el comentario de Klauss y no lo dejó pasar, así que decidió responder con un comentario en su defensa. Le puede interesar: Con fuertes imágenes, Jessica Cediel se pronunció sobre condena a médico

“Cualquier pendeja viene a hablar lo que no sabe y no le consta... Qué más se puede esperar si el dolor no lo ha vivido ella. Ojalá nunca tenga un quebranto de salud causado por una irresponsabilidad ajena”, escribió la también modelo en su cuenta de Twitter.

Hasta el momento no hay una respuesta por parte de Natasha Klauss, pero los cibernautas se encuentran expectantes ante lo que dirá la actriz de ‘Pasión de Gavilanes’.