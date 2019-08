¿Jessi Uribe se divorció? Esto dijo un reconocido medio

El artista santandereano confirmó, de manera exclusiva para Vanguardia, que sí está en proceso de divorcio. Además, reiteró su compromiso con su carrera musical y sus hijos.

Después de muchos rumores, Jessi Uribe decidió confirmar a Vanguardia que sí se encuentra en proceso de divorcio.

Sin embargo, el artista santandereano prefirió no dar ningún detalle al respecto y aseguró que no hablará con ningún otro medio de comunicación. “Les cuento a ustedes porque soy de Bucaramanga y Vanguardia siempre me ha apoyado en mi carrera. No voy a dar detalles ni hablaré con otros medios de comunicación. Le quiero pedir a todos mis seguidores mucho respeto para mi familia y para mí. Es un momento difícil, pero mi familia siempre ha sido y será mi prioridad”, comentó Jessi Uribe.

Por el momento se sabe que el artista está viviendo en Bogotá, aunque en realidad es poco el tiempo que tiene para descansar ya que es el artista más contratado en Colombia, con más de 25 presentaciones cada mes. “En realidad tengo poco tiempo para mí, estoy todos los días en diferentes ciudades cantando, y en el poco tiempo que me queda, siempre trato de correr a ver a mis hijos. Ellos son mi mayor bendición, siempre velaré por ellos y seguiré siendo un papá presente en sus vidas”.

Ahora el artista se encuentra muy concentrado en su carrera. Está nominado como ‘Mejor Artista de Música Popular’ en los Latino Shows Awards, que se realizarán en octubre próximo y también está listo para comenzar como jurado en ‘Yo me llamo’. “Es una alegría inmensa poder participar en este lindo reality porque yo salí de uno de ellos. Sé lo importante que es esto para todas las personas que se presentan en este tipo de concursos”, dijo Uribe.

Jessi Uribe estará el próximo 7 de septiembre en Bucaramanga con una presentación en la Plaza de Toros El Señor de Los Milagros, un evento que reunirá a los mejores exponentes de la música popular.

“Yo solo pido respeto para toda mi familia y para mí. Es mi vida personal y en este momento estamos tratando de llevar este proceso de la mejor manera y tratando que no sea más doloroso y complicado de lo que ya puede ser. No voy a hablar con nadie más sobre este tema, es muy personal. Estoy enfocado en mi carreta artística”, finalizó en reconocido artista del género popular.

El próximo viernes Jessi Uribe hará el lanzamiento oficial del tema ‘Fácil’.