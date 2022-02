Astrid Andrea Villota González acudió a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para registrar la marca ‘Repítela Licor and Food’ (Mixta) con el objetivo de identificarse con servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales y alimentación.

Sin embargo, luego de esta solicitud, el cantante Yesid Eduardo Uribe, más conocido como Jessi Uribe, presentó oposición al registro con el argumento de que “la marca carecía de distintividad ya que era idéntica a la que previamente había solicitado sobre ‘repítela’”,

Jessi Uribe aseguró en la justificación presentada ante la SIC, que aunque a la marca se suma la expresión ‘Licor and Food’, esta no proporciona los textos y modificaciones adicionales necesarias para que el público consumidor no la asocie con su nombre.