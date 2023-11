Jesse & Joy se van de viaje con los Derbez a buscar a Santa

La versión reinterpretada del éxito navideño de Otis Redding, “Merry Christmas Baby”, de la cantante de Pop-R&B Chlöe aparecerá en los créditos iniciales de Candy Cane Lane, una nueva comedia navideña de Prime Video protagonizada por Eddie Murphy y Tracee Ellis Ross, y dirigida por Reginald Hudlin, que se estrenará a nivel mundial el 1 de diciembre.

También aparece en Candy Cane Lane un tema previamente publicado en Amazon Music Original de Foo Fighters, “Run Rudolph Run”, su versión de la canción navideña favorita de Chuck Berry. La nueva canción navideña del cantautor inglés Sam Ryder, “You’re Christmas to Me”, y el nuevo tema de la estrella del pop inglesa Anne-Marie, “Christmas WithoutYou”, aparecerán en Your Christmas or Mine 2, que se estrenará en Prime Video el 8 de diciembre. La versión de la cantautora italiana Annalisa de “Christmas (Baby Please Come Home)” de Darlene Love aparecerá en “Elf Me”, que se estrenará en Prime Video el 24 de noviembre.

Los fans también pueden escuchar la versión de “Winter Wonderland” de Darlene Love interpretada por Chlöe. Las estrellas del K-pop TWICE interpretan su canción navideña favorita “Heart Shaker”; la artista multiplatino Meghan Trainor también ha versionado el clásico de la temporada, “Jingle Bells”; y la cantautora inglesa de R&B Jorja Smith lanza su versión del clásico navideño británico de East 17, “StayAnother Day”.

Otros Amazon Music Originals serán interpretados por las estrellas canadienses del pop Walk Off The Earth, el grupo alemán Tokio Hotel, el icono español del flamenco Niña Pastori, la estrella australiana del pop Sam Fischer y la cantante francesa Camélia Jordana.

Estas nuevas canciones de Amazon Music Original son los últimos lanzamientos que se unen a una amplia lista de nuevos temas navideños publicados en exclusiva en Amazon Music, entre los que se incluyen temas de estrellas como Taylor Swift, Katy Perry, Justin Bieber, Ellie Goulding, John Legend, Camila Cabello, Carrie Underwood y H.E.R.

“Con nuestras canciones navideñas de Amazon Music Original cada año, nos propusimos crear experiencias únicas y especiales para que los fans celebraran las fiestas. Ha sido realmente emocionante ver lo mucho que los fans disfrutan de ellas, y ver cómo estas canciones llegan a las listas de éxitos, se interpretan en televisiones de todo el mundo e incluso consiguen certificaciones de platino y oro”, afirma Stephen Brower, co-director global de relaciones con artistas de Amazon Music. “Este año, tenemos la oportunidad de presentar una serie de canciones en películas y series especiales de Prime Video para aflorar en exclusiva la nueva música al mundo y convertir estos temas en momentos que perdurarán en nuestra nostalgia”.