¿Jenny López quiere llevar a Jhonny Rivera al altar?

“Yo la verdad quiero que mi Dios me ponga las cosas como en el camino. Si yo me caso o no me caso, no voy a dejar de sentirme realizada como mujer. Cada día, época y etapa de nuestra vida lleva su propio afán... Si llega una etapa donde haya matrimonio e hijos, superchévere, la voy a recibir con mucho amor. Si no llega, también voy a estar muy tranquila y tratando de salir adelante con mis proyectos. Y entonces nada, hay que dejar que la vida fluya un poquito, sin tener de pronto muchas cositas en la cabeza e ir trabajando todos los días”, respondió la joven cantante de música popular.

La vallecaucana manifestó en otro video que la seguidora que le realizó la pregunta no la seguía antes de que se oficilizara su relación con Rivera. Por lo tanto, respondió con franqueza a todos aquellos que le hacen preguntas con dobles intenciones y que solo buscan generar chismes. Lea aquí: El video de Andy Rivera en TikTok que preocupó a sus seguidores

“Yo creo que tú me sigues después de todo el tema del chisme, porque para los que me siguen ahora, que son seguidores nuevos, les cuento, yo trabajo desde hace cinco años con Johnny y siempre he salido a cantar Empecemos de cero, Sabía que no cambiarías, Ya sé que te fallé... Las canciones que tenemos a dúo, y hago parte como tal de su agrupación en la parte de los coros, entonces no es de ahora, no es después del chisme, no quiero fama, no, hace parte de mi trabajo”, finalizó López.