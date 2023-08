Jenny López confesó que su primer beso fue con Jhonny Rivera

Este domingo en medio de una entrevista para el programa ‘La Red’ del Canal Caracol, la joven confesó que su primer beso fue con el cantante de música popular, además dijo que este encuentro se dio en medio de un compromiso musical que ambos estaban cumpliendo. Lea aquí: Cambio físico de Luis Miguel desata una ola de memes: míralos aquí

“Después de que ella me dijo que nunca había dado un beso, yo dije: ‘Esta niña no es para jugar’. Yo dije: ‘No, esto no es una apuesta de un beso y chao. Esta niña es muy interesante’, entonces empecé a cortejarla un poquito”, dijo Rivera.

“Jhonny dijo que yo estaba nerviosa porque había sido mi primer beso y eso fue para la gente un escándalo, a mí me han insultado de las maneras que han querido, a Jhonny también, que por creerse el ‘cuento’ de que es mi primer todo”, indicó la joven cantante de 20 años.

López finalizó el video diciendo que es consciente de que no tiene que dar explicaciones de su vida privada pero que no deja de sorprenderse por los comentarios negativos que le llegan a través de las redes sociales luego de haber hecho pública su relación con el artista pereirano. Lea aquí: Muere Bryan Randall, el novio de la actriz Sandra Bullock, a los 57 años