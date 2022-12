Jennifer López recibió especial regalo de la familia de Selena Quintanilla

Jennifer López, cantante.

La cantante aprovechó la ocasión para contar los regalos que le dio a sus familiares y amigos, pero también los que recibió, y entre esos se destaca la camiseta de Selena Quintanilla que le obsequió la familia de la artista fallecida.

“Suzette y la familia me enviaron una gran caja de regalo de Selena esta semana y ¡me encantó! (...) Me puse esta camiseta de Selena de inmediato para ir de compras navideñas. Si te gustan las camisetas de rock and roll... estas camisetas son un regalo super chulo. Selena fue una parte tan importante de mi vida, ¡así que seguro que me verán luciendo estos en el nuevo año! ¡¡¡Gracias familia Q!!!”, escribió Jennifer López, adjuntando una fotografía con la que posa con la camiseta.