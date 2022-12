Jenna Ortega grabó el famoso baile de Merlina mientras tenía COVID-19

Me sentía como si me hubiera atropellado un coche y hubiera bajado un duende por la garganta para arañarme las paredes del esófago”.

Jenna Ortega, actriz que interpreta a Merlina Addams en ‘Merlina’.

Pero nadie se imaginó que esta parte tan aplaudida de la serie habría sido rodada mientras la actriz estaba enferma por COVID-19, así lo reveló recientemente Ortega en una entrevista. Lea también: Fotos: así ha cambiado Morticia desde su aparición en 1964

“Era mi primer día con COVID, así que fue horrible grabarlo. Me desperté y era raro, porque nunca me enfermo y cuando lo hago no es muy grave, pero tenía dolores en el cuerpo”, narró la estadounidense.