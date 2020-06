Jecada, un talento de Soplaviento para el mundo

Los bolivarenses llevan la música y el sabor en la sangre. En cada rincón de este lindo departamento hay artistas, jóvenes emprendedores y personas soñadoras que tienen todo para salir adelante.

En el municipio de Soplaviento, tierra de folclor y cumbia, nació hace 24 años Jesús David Caicedo Daza, un joven luchador, amante de la música que ya comienza a ver los frutos de sus años de sacrificio.

“Yo estoy enfocado en la música desde que era un niño. Cantaba en el colegio, siempre participaba en actividades donde mostraba mi pasión. A medida que he ido creciendo, he madurado la idea de ser un artista profesional y ahora estoy estudiando música en Cartagena. Fue en esa ciudad donde grabé mi primera canción y con el tiempo me he dado a conocer en Soplaviento y sectores cercanos”, cuenta el cantante que es conocido como Jecada.