Jeanse y Janvier, una unión que ‘Se siente bien’

“Imaginen dos artistas ‘nuevos’, un sello discográfico nuevo, su primer sencillo para darse a conocer. Todo ha sido ganancia, nos han visto más de 2 mil personas en YouTube, más de 8 mil en Facebook, estamos muy agradecidos con su acogida”, expresan con gran entusiasmo los jovenes talentos Jeanse y Janvier, quienes desde hace unos meses decidieron apostarle a su sueño: dedicarse a la música.

Este par de amigos encontraron en la música un nuevo espacio para compartir, es por esto que quisieron dar su primer paso en la música juntos, presentando el sencillo ‘Se siente bien’, que ha cumplido y superado sus expectativas. El tema fue lanzado en marzo y se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, por lo que Jeanse y Janvier esperan que Cartagena, y todo el país sigan apoyándolos.

Un trabajo en equipo

‘Se siente bien’ tiene más de 4 meses en aplicaciones como Spotify, Deezer, entre otras, y sus números en estas, tienen llenos de alegría al par de artistas, que se estrenan en la escena musical local. Lo hicieron además, de la mano de un nuevo sello musical, en el que se apoya al talento emergente de la ciudad. “La canción fue producida por B Monta From the Beat & Tavo the Producer, desde los estudios de US MUSIC, un nuevo sello discográfico que viene con fuerza. La idea inicial fue aportada por Jeanse, luego Janvier le dio su toque, fue escrita por Jeanse y Janvier. Así surgió la magia de este tema, dos amigos de muchos años en el estudio haciendo lo que aman”, comentan los talentosos artistas.

‘Se siente bien’ ya tiene video musical y cuenta con imágenes rodadas en nuestra ciudad como el viaducto, ‘Gran Manglar’. Nosotros mismos Media fue la productora encargada de darle vida. “Sucedieron muchas cosas durante el rodaje, pero creo que lo más curioso fue que al ultimo día de rodaje, horas antes de iniciar a grabar, el set ya armado, la gente llegando, todo listo, sucedió que la modelo canceló sus asistencia, por lo tanto nos tocó correr y buscar una nueva modelo, gracias a Dios una de nuestras amistades nos apoyó, se ofreció y obtuvimos mejor resultado que el esperado”, agregan.

Síguelos en Instagram como @jeanse_ y @javier.3537