Jashlem, el colombiano que se puso de moda en Milán

Con la indecisión propia de los adolescentes, probó estudios absolutamente opuestos. Pasó por la facultad de medicina, no obstante, con dos semestres cursados entendió que allí no estaba su meta y tras abandonarla, ingresó a Ingeniería mecánica, donde el resultado fue el mismo.

Una pasarela de éxitos

Aunque su timidez lo llevó a buscar en las redes un espacio de interacción, las pasarelas han reafirmado la disciplina que le imprime a su trabajo, y esa comunión es la que ahora muestra con orgullo enfundado en prendas que lleva con orgullo aclarando que es un talento colombiano.

¿Cómo te iniciaste en el complejo mundo del modelaje?

Hace un año exactamente, sucedió en Milán cuando iba camino a un fitting por una campaña de social media para la marca DSQUARED2, donde casualmente se encontraban los diseñadores. Ellos me preguntaron si me gustaría ser parte del show ya que mi perfil les llamó la atención. Mi respuesta afirmativa me llevó al ensayo y seguidamente escuché “te vemos mañana 5 a.m.”

¿Cuáles son tus mayores fortalezas?

Consideró que la capacidad de adaptación a cualquier situación ha sido mi mayor energía para este estilo de vida que llevo.

¿Cómo es tu preparación física y emocional en este trabajo?

Por lo general me mantengo activo físicamente, suelo ir dos horas al gimnasio seis días a la semana, y emocionalmente he estado trabajando mucho en mi tranquilidad para no estresarme por cosas que no puedo controlar, ya que es lo que más me suele afectar.

¿Qué desafíos te esperaron en Europa y cómo los superaste?

Sonará gracioso, pero el jet lag es el mayor desafío que enfrento en este trabajo y por eso trato de sobreponerme al mismo para rendir al 100%. Definitivamente el cambio de horario me afecta mucho.

¿Cuál es tu enfoque para mantener un estilo y presencia únicos en pasarela?

Mantenerme aferrado a mi esencia y naturalidad es mi punto clave para destacar, y aunque regularmente cada pasarela tiene un concepto y un camino dirigido por el diseñador, es importante tomar las instrucciones para imprimirles un sello particular, al tiempo que se respeta y se proyecta sin salirse del marco impuesto.

¿Cómo es el proceso que se cumple con las diferentes marcas, representan una experiencia distinta entre ellas?

Todas las marcas tienen un estilo totalmente diferente, es importante que su concepto sea también lo sea. Por esta razón no es fácil como modelo encajar en todas, incluso en la misma marca cada pasarela, cada concepto y colección, son totalmente diferentes unas de otras.

¿Cómo se maneja la presión de un desfile?

Al principio es innegable la presencia de nervios y miedo, pero conforme pasa el tiempo te acostumbras y tomas carácter y seguridad a la hora de realizar tu trabajo. Últimamente en lugar de sentir nervios, alcanzo una sensación de adrenalina y emoción al momento de salir a la pasarela, es algo indescriptible.

¿Cuál ha sido tu inspiración y referente en este mundo tan competitivo?

Me inspira mi familia, mi ser interior, el querer ser alguien mejor cada día. No descansaré hasta satisfacer a mi yo interior, que es lo más difícil.

¿Qué proyectos tienes a corto y largo plazo?

Muchos. Sigo estudiando todos los días para ser mejor. Una película y una serie vienen a mi cabeza cuando me preguntas por proyectos, también mis temas musicales que vienen desde lo más profundo de mi sentir, este año hay mucho más para entregar más allá del modelaje.

¿Has encontrado obstáculos por ser colombiano?

En absoluto. Consideró que ninguna nacionalidad debe ser un obstáculo en este mundo.