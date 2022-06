¿James Rodríguez y Kimberly Reyes están saliendo? Crecen los rumores

El ‘10’ de la Selección Colombia James Rodríguez vuelve a ser tendencia en redes sociales y esta vez no por temas futbolísticos, sino por su supuesta relación amorosa con la actriz colombiana Kimberly Reyes. (James Rodríguez y Daniela Ospina reaparecieron juntos)

La novedad la dio a conocer el programa ‘La Red’, de Caracol, que indicó que el futbolista cucuteño y la actriz barranquillera ya se siguen en Instagram y, además Kimberly ya sigue a Pilar Rubio, mamá del jugador.

“Tenemos claro que no es una relación formal, no hay anillo, es un amor secreto. James es el mayor fanático de Reyes en redes sociales. No hay publicación de ella en la que James no dé ‘like’”, contó Mary Méndez, presentadora del programa.

Ante esto, la modelo compartió unas historias en un yate con otro hombre, en las que aparece bailando y muy feliz. Sin embargo, no reveló la identidad del misterioso hombre.

Con estas publicaciones, Kimberly dejó dudas sobre su supuesta relación con James con quien no se le ha visto, por lo que, hasta el momento, solo serían solo rumores.