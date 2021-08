James se desahogó con sus seguidores de la plataforma Twitch, donde además de referirse a temas futbolísticos, reveló cómo está su corazón.

“Quiero dejar algo claro que por ahí me han preguntado, que si es verdad que con una chica que no sé, eso es mentira. No estoy saliendo con nadie. Lo que ven por ahí es mentira”, fueron sus palabras, que dejaron en evidencia que no está ni con Shannon, ni con Anllela, sino soltero.

“No crean todo lo que leen y dicen. Fue un rumor súper fuerte por eso quiero dejar claro, no estoy dando explicaciones”, finalizó. Por el momento Shannon no se ha referido a los comentarios del deportista paisa.