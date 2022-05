“Me abrazaron y me dijeron: ‘Si te sientes mal en el escenario, te apoyamos’ (...) Ahora, viéndolos a todos ustedes allí afuera, sé que no estoy solo y tampoco ninguno de ustedes”. Lea también: J Balvin lanza versión de ‘Wherever I May Roam’ de Metallica y las redes estallan .

Los comentarios en Twitter no se hicieron esperar, pues algunos internautas compartieron su opinión sobre la crisis de edad por la que atraviesa el cantante: “Nunca solo ni viejo amigo! ¡Conmovedor! ¡Todos somos humanos!!! Larga vida Mr. Hetfield, esperamos verte de nuevo en BOGOTÁ”, “Dijo sentirse inseguro y viejo. He tenido esa sensación los últimos dos años, de sentirme solo también. Pero escuchar a esta leyenda decir esas palabras me motivan a seguir. Porque no estamos solos, los nos sentimos así, no somos los únicos. Los que nos rodean nos aguantan”, se lee.