James Franco: las polémicas tras el actor que encarnará a Fidel Castro

La más reciente polémica en la que ha estado envuelto el actor James Franco está relacionada con el personaje que está a punto de encarnar: Fidel Castro. Y es que, pese al innegable parecido físico entre James y Fidel, a muchos no les cayó bien que el rol de un personaje tan importante para Latinoamérica sea otorgado a un actor estadounidense, habiendo tantos artistas latinos talentosos que bien pudieron ponerse en las botas de Fidel en la película ‘Alina de Cuba’. La cinta, que contará la vida de la hija extramatrimonial y anticomunista de Fidel, se graba por estos días en Cartagena. Lea aquí: ¿Por qué no quieren que James Franco interprete a Fidel Castro?

Varias actrices lo criticaron, señalándolo de hipócrita: decían que había sido responsable de varios episodios de abusos sexuales.

Tras la polémica gala, el actor se refirió al episodio durante una entrevista con Stephen Colbert en el programa nocturno The Late Show. “Las cosas que he oído que están en Twitter no son precisas, pero apoyo completamente que la gente salga y sea capaz de tener una voz porque no tuvieron una voz durante mucho tiempo (...) De la manera en que vivo mi vida, no puedo vivir si hay un resarcimiento pendiente (...) Si he hecho algo malo, lo arreglaré. Tengo que hacerlo”, dijo.

Mencionado en el juicio Depp - Heard

Los actores Johnny Depp y Amber Heard se enfrentaron durante un proceso legal por difamación en 2022 que terminó con Depp como ganador y en el que se revelaron detalles de la relación tóxica: maltrato físico, psicológico e infidelidades. Precisamente durante un contrainterrogatorio, la actriz reconoció que el 22 de mayo de 2016, la noche antes de pedirle el divorcio a su entonces marido, estuvo con James Franco en su departamento.