Jade Kalbacher-Realtor, elegida por los artistas más reconocidos en el mundo

Jade Kalbacher-Realtor es una mujer emprendedora, motivadora y energética que procede de uno de los lugares más americanos de Estados Unidos: Los Hamptons, pero su alma es más latina que la de muchos.

Su amor por la música urbana y su ética de trabajo no es un secreto por eso es la elegida por los artistas más reconocidos en el mundo del reguetón y hip-hop para bienes raíces en Miami. En su día a día se le puede observar mostrando una casa, corriendo veinte kilómetros o en su clase de baile.

Al hablar de su incursión en los bienes raíces, Jade contó: “La verdad es que no tenía planeado entrar al mundo de bienes raíces, porque estudié finanzas en la universidad, pero después de empezar a trabajar en finanzas, me di cuenta de que quería perseguir lo que me emocionaba, quería estar en una industria en la que yo amara trabajar”. (Filizola, un artista que no descansa hasta alcanzar sus sueños y busca más)

“Primero tenía miedo porque es una industria riesgosa, no existe un salario fijo, y mi pago es 100 por ciento basado en la comisión. Sabía que no iba a ser fácil, pero también que, con persistencia, todo se puede y prefiero tomar riesgos mientras soy joven y libre, después tendría 20 años en una posición fija en finanzas. Así que salté”, agregó.

Kalbacher-Realtor comentó que ahora observándolo a distancia no cambiaría nada de lo que decidió en esta faceta como emprendedora.

“Realmente creo en la frase ‘todo pasa por una razón’. No voy a mentir, había momentos difíciles, especialmente en un principio, y durante la pandemia a causa del COVID-19, pero todos esos obstáculos solo me hicieron más fuerte y mejor en lo que hago”.

Además, reveló que “en un principio no sabía cómo atraer personas interesadas en comprar, después comprendí que tenía que elaborar un network y con ayuda de mi mamá quien me aconsejo que cambiara mi estrategia bajando mis normas y comenzando desde abajo, no me gustaba en un principio la idea, pero comprendí que tenia que iniciar como todos para ir ascendiendo, entonces mi primer listing fue una casa de crack, a partir de ahí, cada día realicé otra cosa con el objetivo de superarme, trabajé arduamente para conseguir una cartera más amplia de compradores”.

Aunque no puede hablar mucho de las personas con las cuales ha trabajado, Jade mencionó que le ha mostrado unidades a Nicky Jam. “He trabajado con Stiv de Cuarto Contacto, y alquilé el penthouse de David Guetta a un productor de música latina muy conocido”.

“He trabajado con el ingeniero de sonido personal de Anuel, he hecho transacciones con los nombres más grandes de Wall Street, y he hecho varias transacciones con la nueva sensación de hip hop, Rod Wave, incluso le encontré un lugar para construir su estudio de música. Otras personalidades incluyen a dos familias presidenciales de Latino América, y un jugador del Miami Heat”, dijo.