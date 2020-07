J Manny le canta a ‘La tóxica’ en su nueva canción

¡J Manny no se queda quieto! El talentoso cartagenero no se ha dormido en los laureles en medio de la cuarentena y se une a la decena de músicos que le sigue apostando a generar ingresos a través de las plataformas digitales. La pandemia no fue excusa para que el cartagenero se quedara quieto y desde hace más o menos tres meses le ha venido trabajando a un sencillo llamado ‘La tóxica’, que en las calles y emisoras suena con gran fuerza.

‘La tóxica’ es una canción hecha bajo el sello de El Imperio y White Music. Fue producida por Dj Whala y Kevin Producer. J Manny no puede ocultar su gran alegría por la enorme acogida que ha tenido su sencillo y por supuesto espera que esta se extienda por toda la Región Caribe y el país entero.