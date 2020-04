J Balvin y Maluma, la participación de Colombia en One World: Together at Home

Este sábado en la noche se llevó a cabo el especial One World: Together at Home, una campaña promovida por Lady Gaga y la Organización Mundial de la Salud, para apoyar a las víctimas del COVID-19 en todo el mundo.

Una de las presentaciones de la noche que más llamaron la atención fue la de los Rolling Stones, que con unas guitarras y una bateria ‘imaginaria’, interpretaron ‘You Can’t Always Get What You Want’, cada uno desde sus casas.

Paul McCartney cantó Lady Madonna y envió un mensaje a todos los trabajadores de la salud en el mundo, recordando que su madre fue enfermera en la segunda guerra mundial.

En el programa también fueron entrevistados profesionales de la salud que luchan contra la pandemia en todo el mundo y enviaron sus mensajes líderes como Michelle Obama y el empresario de la tecnología Bill Gates.

La iniciativa recaudó unos 127, 9 millones de dólares.