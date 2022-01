Tik Tok es una plataforma donde encontramos todo tipo de contenido, desde tips de belleza hasta los videos más graciosos de toda la internet, pero en esta ocasión un niño se robó la atención del famoso cantante colombiano J Balvin al publicar un video diciendo que muchas personas se habían estado burlando de sus tenis, pues eran una edición “pirata” de la marca del artista. Lea aquí: J Balvin consigue nuevo récord en YouTube

“No me importa que mis tenis sean ‘piratas’, para los que me dijeron que mis tenis eran piratas en el video anterior, pero a mí me gustan mucho porque fue el regalo de Navidad de mi mamá”, se escucha decir al niño en el video.