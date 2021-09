Pablo (Escobar), no le puedo decir señor, Pablo es el peor ejemplo que puede tener la humanidad, punto. Junto a Hitler y otro par de cabrones más que hay en el planeta”

J Balvin.

El cantante de reguetón también aclaró que a pesar del concepto que tiene sobre Pablo Escobar, mantiene una buena relación con uno de sus hijos, Juan Sebastián Marroquín, quien se cambió el nombre. Y aseguró que ambos están de acuerdo en que el capo de la droga “solamente le enseñó al mundo cómo no se deben hacer las cosas”.

Pero el tema no terminó ahí. Ydrach lo abordó al preguntarle qué sentía cuando otros intérpretes mencionaban a Pablo Escobar en sus canciones: “Estupidez, es lo más estúpido del mundo”, dijo Balvin, y al tiempo comprendió que existen personas que desconocen la realidad de esta historia.

“Es entendible, ver las películas y leer, no es lo mismo que estar ahí, en la verdadera película. Murieron muchas personas, hay mucho dolor, mucha sangre, mucho sufrimiento. La razón por la cual a nosotros no nos dejan entrar a Estados Unidos tan fácil es por lo que hizo Pablo”, dijo el paisa. (Le puede interesar: [Video] J Balvin: “En mi nuevo disco estoy totalmente desnudo”).

El artista también anexó una experiencia con el reconocido cantante y productor DJ Kaleth quien, con orgullo, le sacó un cuadro de Pablo Escobar a J Balvin en medio de una entrevista, pensando que este gesto enorgullecería al colombiano.

En ese momento ocurrió todo lo contrario por lo que el reguetonero paisa mostró rechazo y pidió al cantante extranjero sacar el cuadro del lugar.

“Eso no es Colombia, eso no somos nosotros, ese tipo no nos representa y lastimosamente tuvo un auge”, refirió J Balvin sobre la respuesta que dio en aquel momento.