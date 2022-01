J Balvin no tendrá que pedir excusas por el video y la letra de ‘Perra’

La medida buscaba que se amparen los derechos fundamentales a la igualdad, a la no discriminación, al buen nombre, a la dignidad y a la honra de las mujeres.

El Consejo de Estado respondió que la tutela no procedía porque “el demandante no era legítimo por no ser afro”.