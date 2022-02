La competencia en Yo me llamo cada vez está más cerca de llegar a su final y los colombianos ya escogieron a sus favoritos. Aunque J Balvin era uno de los más aplaudidos por los seguidores, este miércoles el imitador tuvo que abandonar la competencia en la noche de eliminación. (¿Quién sería el ganador de Yo me llamo? Jurado dio pistas) “Tú no has dejado un pie afuera, no nos has dado papaya, o te cambias el color de cabello, o cambias el vestuario, o montas bailarinas, algo tienes que hacer, pero llena contundentemente con tu presentación y eso lo vemos con la canción”, expresó Yeison Jiménez. El joven dio la talla en su show interpretando el tema ‘Amarillo’ con una gran puesta en escena, pero no convenció a los jurados que tuvieron la difícil labor de elegir entre los finalistas a ese que le tuvo que decir adiós al programa. Finalmente fue J Balvin, quien, con lágrimas en sus ojos, se despidió de los jurados y del público, agradeciendo todo el crecimiento y aprendizaje que tuvo e incluso el hecho de poder haber conocido al verdadero J Balvin, el cual compartió un video de su visita al programa.

“Estoy feliz y no saben la alegría que tengo, porque estar para mí aquí fue un sueño y conocí muchas personas nuevas que me llevo en el corazón, sobre todo a los músicos y al jurado, creo que cumplieron el sueño de mi vida y, aunque como dice Amparito, seguramente se viene mucho trabajo para mí, fue estar en ‘Yo me llamo’ el premio más grande ¡Muchas gracias! “, fueron las palabras del imitador.