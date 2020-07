J Balvin estrena el video de su más reciente sencillo ‘Negro’

Hoy, J Balvin comparte el nuevo video de su álbum ‘Colores’, titulado “Negro”, este es video mas reciente del proyecto dirigido por Colin Tilley, y en el mismo se encuentra a Balvin en medio de un universo apocalíptico aterrorizado por un T-Rex.

Este video le sigue los pasos a los videos del álbum certificado platino para los temas, “Azul”, “Rosa,“ “Verde”, “Rojo”, “Amarillo”, “Gris”, además, de sus dos sencillos en llegar a la posición #1 en el chart de Latin Airplay de Billboard “Morado” y “Blanco”. El video de “Negro” se estrena luego del lanzamiento de “Behind The Colores: The Live Experience”, una experiencia de realidad aumentada que actúa como el capítulo final del álbum en el cual Balvin se presenta en vivo dentro de un espacio virtual desde su casa en Medellín.

Los últimos meses han sido bastante movidos para Balvin, ya que recientemente se presentó en el concierto Global Goal: Unite for Our Future junto a Shakira, Justin Bieber, Miley Cyrus y más, el cual fue patrocinado por “Pa La Cultura” durante el festival transmitido en vivo LiveXLive’s en apoyo a MusiCares. Además, también se presentó en el concierto organizado por Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud One World: Together at Home (Un Mundo: Juntos desde Casa), se unió a Diddy on Instagram Live para Diddy’s Dance-A-Thon en apoyo al personal del cuidado de la salud y se convirtió en el primer troll reggaetonero, llamado Tresillo, en la película Trolls World Tour, sumando su talento al de artistas como George Clinton, Ozzy Osbourne, Mary J Blige, Kelly Clarkson y muchos mas.

Actualmente es el artista #1 en Vevo, ya que J Balvin ha creado una manera única de darle vida a un álbum. Su canal de Vevo ha logrado más de un billón de visitas combinadas y sus Vevo Official Live Performances para “Azul” y “Negro” son hoy en día dos de los videos de contenido originales más vistos en la historia de Vevo.(Source: Vevo Internal Analytics, WW 2020 viewing metrics through 6.22.20). Julie Fernandez, Manager de Artistas Latinos & Relaciones con Sellos Disqueros, dice:

“Trabajar con J Balvin en una presentación oficial en vivo, el nivel más alto del tipo de contenido original que produce Vevo, sobrepasó todas nuestras expectativas, conectando verdaderamente nuestras audiencias globalmente. Gracias a su vibrante energía en el escenario, calidez humana y dedicación a su carrera, sabíamos que este proyecto sería un éxito desde el comienzo. Felicidades a Balvin y a todo el equipo en UMLE, SB Projects, Vibras Lab y Vevo que logró darle vida a ‘Colores’”.