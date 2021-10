En el mensaje difundido, el artista reconoció que fue él mismo el que tomó la decisión de bajar el video de las plataformas digitales. Inicialmente se había especulado que había sido YouTube el que había tomado la decisión.

Explicó que al ver que las críticas seguían, después de haber descolgado el video de Perra, decidió “poner la cara” y enviar el mensaje en el que presenta excusas.

“Esto (el video) no hace parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración, siempre he apoyado a los nuevos talentos, en este caso Tokischa, que apoya a su gente, a su comunidad y empodera a las mujeres”, expresó el artista.