Jose llega tras el más reciente esfuerzo solista de Balvin, su aclamado álbum del 2020 Colores, el cual alcanzó la posición #15 en la lista US Billboard 200 y llego a ser #2 en la lista de US Top Latin Albums. Rolling Stone declaró, “Colores es una demonstración sofisticada de la paleta de sonidos de Balvin” y The New York Times comentó Colores es “una brillante reafirmación de los pasos que han llevado al renacimiento del reggaetón a formar parte de la conversación global del pop”.

A principios de esta semana, Balvin lanzó su campaña con Miller Lite, es Jose Time, la cual incluye coloridas latas de edición limitada diseñadas en colaboración con el mismo Balvin y un video donde se ve la cara humana de Balvin, sin las luces y el estrellato. Es Jose Time también cuenta con un concurso en línea donde los participantes pueden ganar desde botellas de agua diseñadas por Balvin, barajas de cartas, gafas de sol y koozies.