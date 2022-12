Iván Zuleta ahora es cristiano: “Sin licor se vive mejor”

“Comencé a conocer la fama antes que la cédula de ciudadanía. Gané aplausos, pero también con eso vinieron los excesos y los abusos con la salud; hasta el punto de que me hablaban y creía que, porque era reconocido en el gremio musical, era intocable, pero intocable solo es Dios. Nosotros los hombres somos débiles por naturaleza”, señaló el artista vallenato.

Y aseguró que hubo un punto en que los excesos, entre ellos el licor, pusieron en riesgo su vida: una de las consecuencias fue que su corazón llegara a funcionar solo en un 20 por ciento, lo cual lo hizo creer que tendría que someterse a una cirugía de corazón abierto. Lea también: Otros que se besan en tarima: Iván Zuleta y Rafael Santos Díaz

Sin embargo, “la religión logró salvar su vida”. En el evento realizado el pasado 4 de diciembre dijo: “Yo sabía que esto era un mensaje de Dios, me estaba haciendo un llamado, el cual recibí con todo el gozo del mundo. Hoy me doy cuenta que sin licor se vive mejor. No solo tenemos talento para cantarle al mundo, el talento pertenece al que nos lo dio”.