Se trata de ‘Obras son amores’, un tema compuesto por Efrén Calderón, que exalta la grandeza de nuestros juglares e invita a reflexionar sobre el futuro del folclor. La composición llegó a las manos de Iván hace tres años, pero hasta ahora el proyecto maduró. “En esa ocasión, le pedí a Efrén que me guardara la canción, porque me llegó al corazón y sabía que en algún momento la iba a grabar, aproveché este tiempo de pandemia y de reflexión para hacerlo”, cuenta Villazón.

Tema sensible

“Precisamente porque es un tema sensible merece ponerse sobre la mesa, hay que poner a pensar a la gente, la música no solamente es para bailar y brincar, sino también para pensar y reflexionar, así que este tema, además hacernos pensar también despierta nostalgia y solidaridad con esos grandes juglares de nuestro vallenato que ya no nos acompañan y que muchos de ellos realmente murieron en precarias condiciones económicas”. Para Villazón es demasiado triste que, después de representarnos en el exterior y de darnos todo su talento, muchos maestros mueran en la pobreza extrema. “Me parece que la acción más importante aquí debe ser estatal, nosotros, como país, debemos entender que los grandes gestores culturales, como estos juglares, son patrimonio de la nación y como tal hay que preservarlos, darles una pensión vitalicia”, agrega.