¿Iván Duque ahora es DJ?, esta es la nueva faceta del expresidente

“Estoy intentando aprender a producir música. Tengo mis guitarras, de las que disfruto mucho y estoy empezando a hacer producción mezclando. Me gustaría aprender, no solo volver a tocar los instrumentos que me gustan, sino empezar a mezclar géneros y trabajar con productores. Conocer un poco más de esa industria que me apasiona”, expresó Duque en la entrevista con la periodista española. Lea: Frente a Piqué, Manuel Turizo cantó su canción con Shakira, “Copa Vacía”

Además, expresó que una de sus pasiones es poder mezclar música con sonidos del departamento del Amazonas, resaltando que este, es un proyecto que tiene a futuro, pues como afirmó en diálogo con Eva Rey, este es un hobbie que lo apasiona desde hace mucho.