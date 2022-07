Isabella Chams disfruta de su lujosa luna de miel y es viral en redes

El viaje sorpresa del que todos están hablando

La lujosa boda tuvo como destino de luna de miel muchos interrogantes, ya que ni siquiera la novia sabía a qué lugares viajarían. Jaar solo le dijo a Isabella que preparara sus maletas con suficiente ropa y él la sorprendería con los destinos.

“Nunca fui una mujer que le gustaran las sorpresas. Me gustaba saberlo todo siempre desde antes. Pero desde que estoy con él, todo ha cambiado. Pensé que hoy iba a saber a dónde me iba, pero me va a tocar esperar un poquito más. ¿A dónde creen que me lleva este loco?”, fue lo que dio a conocer Isabella en el video que subió a redes sobre sus impresiones en el aeropuerto.