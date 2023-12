Internautas le dieron la razón a Yina Calderón sobre críticas a Valdiri

En medio del reciente divorcio entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma, la famosa creadora de contenido y DJ de guaracha, Yina Calderón, no escatimó críticas hacia Valdiri durante una dinámica de preguntas en sus historias de Instagram.

Calderón, conocida por sus declaraciones directas, afirmó que siempre había sostenido que Andrea Valdiri no posee una energía positiva y que Saruma no debería haberse involucrado con ella. En respuesta a una pregunta de un seguidor, Yina expresó: “Yina bruja, yo siempre les dije a ustedes que ella no era, que era terrible, que siento que tiene una energía supremamente pesada, negativa y que no es como se muestra.” Lea aquí: Yina Calderón tildó de “bruja” a Andrea Valdiri tras su separación con Saruma

La creadora de contenido no dudó en enfatizar su opinión sobre Valdiri, describiéndola como una persona con una energía negativa y poco auténtica. “Entonces obviamente ella no quería al pelao’, qué pesar con el pelao’ porque me cae súper bien”, agregó Calderón.

Aunque Yina Calderón mostró simpatía hacia Felipe Saruma, a quien describió como un “buen muchacho”, no dudó en calificar a Andrea Valdiri como una “bruja”. Lea aquí: “No le quiero llamar persona”: la indirecta del papá de Saruma a Valdiri

Luego de esto, las reacciones en redes no se hicieron esperar y los seguidores de la reconocida influencer le dieron la razón, asegurando que Andrea Valdiri es una persona que encaja en las descripciones dadas por Yina. “Por culpa de la valdiri le tengo que dar la razón a Yina”, “Pa` que pero tienes toda la razón”, “Primera vez que estoy de acuerdo con Yina”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron en redes sociales.