Desde el 27 de noviembre no habíamos vuelto a saber del influencer Jay Tomy, quien se volvió tendencia nacional luego de que en compañía de otros amigos, engañó a adultos mayores y habitantes de calle con paletas de jabón, sin embargo, este lunes, el joven reapareció en sus redes. (Lea aquí: Se pronuncia influencer que engañó a ancianos con paletas de jabón)

Aunque el proceso judicial de este joven es incierto, pues las autoridades no dieron más detalles de este, Jay decidió esta vez utilizar sus redes para cantarle a sus seguidores.

A través de un video en el que aparece dentro de un automóvil, el joven narra algunos aspectos de su vida que lo marcaron. La muerte de su mamá, la falta de una figura paterna y las ganas de salir adelante por su hija, son algunos de los temas que menciona en su rap.

“Qué fácil es señalar sin conocer, juzgar sin reconocer que todos cometemos errores unos peores que otros. Al igual que las amenazas, mucha gente no sabe lo que uno pasa, pero todo se quedó dentro de casa. Cuando mami no tenía pa’ la comida, tenía que ponerse pilas o sino papi le pegaba con la silla. Qué momento doloroso, que impotencia y yo siendo un mocoso, pero dentro de mi sentí mucho gozo cuando Dios se la llevó, aunque no te niego eso a mí me marcó porque mami ni a los 40 llegó”, dice parte del rap.