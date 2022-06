Influencer colombiana, Manuela Gutiérrez, le responde a chef tras polémica

Yo sé que muchos de ustedes no están de acuerdo con estas formas de trabajo, pero bueno, la realidad es que a muchísimos creadores de contenido nos pagan por lo que hacemos”.

Manuela Gutiérrez

La joven paisa también explicó que ella no se dirigió de forma directa al chef, sino que la propuesta se la hizo de manera formal al restaurante. “Me pareció un restaurante increíble, se ve brutal”, dijo.

La influencer también aprovechó para explicar cómo trabaja y realiza los canjes publicitarios, que por lo general hace como creadora de contenidos, y dejó claro que muchas veces las empresas, restaurantes, hoteles o marcas son quienes los contactan para solicitar estos servicios, los cuales se les paga a cambio de la publicidad realizada.

“Hay veces en los que también nosotros les escribimos y les decimos ‘me parece espectacular, ¿hacen canjes publicitarios?”, señaló Gutiérrez.

Finalmente, Manuela ofreció sus disculpas al chef Núñez asegurando que no había ningún tipo de mala intensión en su propuesta.

“Yo no estoy diciendo que me tiene que decir que sí, entiendo completamente que no a todo el mundo le funcionan estas tácticas y es súper entendible, cada quien tendrá su forma de decirlo y de expresar su inconformidad. Si yo ofendí a este chef por decirle eso, la verdad es que ofrezco disculpas”, indicó en sus historias de Instagram.