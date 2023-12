Influencer bolivarense denuncia que fue drogado en Cartagena

“Recuerdo que me desmayé y ya. Me levanté desnudo, en un motel, no tenía mis cosas, vomité mucho, mucho”, contó.

El influencer, oriundo de San Jacinto, Bolívar, manifestó que se encontraba en compañía de un hombre que "le habría administrado la droga en las bebidas que le ofrecía".

“Yo estaba en un parche de amigos normal, yo no tomo drogas, yo no consumo alcohol, solo estaba tomando energizantes. Supongo que me aplicó la droga en las bebidas que me regalaba. Yo le pedí al conductor del Indriver que lo dejara en su hotel y yo me iba al mío, él me dio los últimos tragos en el carro y de ahí no sentí más”, agregó.