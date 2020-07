‘Infiel remix’, un éxito latino que comienza a apoderarse del mundo

En cuarentena, muchos artistas se han inspirado y han lanzado temas que se han viralizado rápidamente. De la misma forma, el artista EIX se une a grandes exponentes de la nueva escuela del reguetón para lanzar la versión remix de su éxito global ‘Infiel’. EIX, Rauw Alejandro, Brytiago, Kevvo, Jay Wheeler y Noriel le ponen su toque especial a ‘Infiel Remix’ que se lanza bajo el sello de Duars Entertainment.

El tema ya está disponible en todas las plataformas de música digitales, mientras que el video oficial lo pueden disfrutar en el canal oficial de Rauw Alejandro en YouTube.

Esta nueva versión reúne a grandes artistas que han llegado para revolucionar el género y fusiona sonidos de R&B con el flow del reggaetón. “Contigo es que yo me presto pa’ ser infiel, pa’ hacerlo hoy y mañana también, contigo es que me quiero ir a to’as no importa el día ni la hora”, dice parte del pegajoso tema que va dirigido a la mujer deseada, con quien va a ser infiel pero solo quieren pasarla bien sin hablar de amor. Definitivamente, EIX, Rauw Alejandro, Brytiago, Kevvo, Jay Wheeler y Noriel crearon la combinación perfecta para superar el éxito de la versión original.