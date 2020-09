Maluma cambió de look y sorprendió a sus seguidores no solo por su nuevo estilo sino por un detalle que hizo que muchos lo relacionan nuevamente con su ex Natalia Barulich y con Neymar.

El reguetonero compartió varias fotos disfrutando en una piscina y presumió su corte, el cual además de ser oscuro ahora lleva una aparente “N”, que como era de esperarse causó revuelo en sus redes.

La publicación fue elogiada por cientos de fans, que también lo interrogaron sobre el significado de esa letra en su cabello.