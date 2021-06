Durante el fin de semana el video de Karol G interpretando con gran sentimiento el éxito vallenato ‘Sirena encantada’ del gran Miguel Morales, le dio la vuelta a las redes sociales. En las imágenes la paisa que se encontraba disfrutando con amigos en un yate dice: ‘Ese me da durísimo’, antes que empiece a sonar la famosa canción. (Lea aquí: Los ‘Bebecitos’, Anuel y Karol G confirman su ruptura)

Sin embargo ahora las miradas se centran en los perfiles de su ex, Anuel AA, quien horas después de que se conocieran las imágenes de la colombiana, decidió escribir un particular texto del que muchos aseguran que va dirigido a la artista que fue su prometida.

“¿Quieres conocer realmente a una persona? Fíjate cómo te trata cuando ya no te necesita”, se lee en el escrito en el que Anuel no especificó para quien estaa escrito, por lo que varios internautas asumieron que era contra su ex.