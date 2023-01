¡Indignante! Madre de Piqué manda a callar a Shakira en plena calle

Lo que se presume del clip es que Montserrat estaba regañando a Shakira por lucir un atuendo muy provocador, para eso le sujeta el rostro y la manda a callar, poniéndose el dedo en la boca.

Lo más curioso es que el deportista también está en la escena, pero no hace nada al respecto y se ve que la colombiana tampoco reacciona al trato que está recibiendo por parte de su suegra. (El megaéxito que le quitó el primer lugar de Spotify a Shakira y Bizarrap)

“Ella no llevaba sostén y a Piqué le molestaba que anduviera con poca ropa, bailara provocativo o con hombres. Shak lo dijo en una entrevista. Por eso la suegra la hace ponerse el saco y se ve tan molesta”, dijo una usuaria de Twitter que adjuntó la foto de cómo se veía la colombiana ese día.

Como era de esperarse, el video ha generado todo tipo de reacciones de seguidores, que apoyan a Shakira y están en contra de los tratos, que al parecer, recibía de su exsuegra. (Lea también: El megaéxito que le quitó el primer lugar de Spotify a Shakira y Bizarrap)

“Que triste aguantar tanto por una relación. La toca y la calla de una manera muy fea”, “¿Qué se creerán las suegras no?, A mí también me hizo lo mismo una vez y la toleré porque no podía faltarle el respeto, pero es molesto que se aprovechen de eso”, “A mi la bruja esa me coge la cara y me calla y me abre los ojos así en público y creo que no le quedarían ganas de volver a hacerlo. Ni la querida Nidia (mamá de Shaki) la trata así en público, que familia nefasta la de Piqué”, son algunos de los mensajes que destacan en las redes sociales.