Un nuevo video de discriminación le da la vuelta a las redes sociales. Se trata de Stephanie Mendoza Vargas, Reina del Carnaval de Barranquilla 2017, quien contó lo que le pasó a los 18 años, cuando estudiaba en la Universidad de Los Andes, en Bogotá, solo por tener acento costeño.

‘Fefi’, como se le conoce en redes sociales, reveló que una profesora fue la que delante todo el salón le hizo vivir el peor día de su vida cuando solo llevaba dos meses como estudiante de derecho. Lea aquí: Habrá Carnaval de Barranquilla-2022 , pero a finales de marzo

El momento ocurrió luego de una exposición a la que asistieron tres profesores: una daba la clase y los otros dos estaban invitados para dar opiniones.

“La profesora invitada me mira a los ojos y, frente a toda la clase, me dice: ‘Te voy a aconsejar que mejor te retires y pares de estudiar derecho. A ti no te va a ir bien en la vida con ese acento. Me molesta demasiado la manera en que hablas. No creo que nadie te vaya a contratar’”, contó la exreina.