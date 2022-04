En principio, como feminista, las mujeres tienen derecho a hacer con su cuerpo lo que ellas quieran, mientras no sean obligadas, ellas pueden salir como quieran”,

Dunia León Fajardo.

“En principio, como feminista, las mujeres tienen derecho a hacer con su cuerpo lo que ellas quieran, mientras no sean obligadas, ellas pueden salir como quieran, incluso, desnudarse, y ninguno tiene derecho a irrespetarlas, ni a tocarlas, ni a violarlas. Desde ese enfoque feminista, consideraría uno que si tiene mayoría de edad y lo hace voluntariamente, para ganar plata o mostrarse, ni modo, es su decisión, sin embargo, hay algunos atenuantes que pueden hacer que la cosa no sea tan simple”, menciona Dunia León Fajardo.

La razón por la que Ossa fue expulsado del Desafío The Box

La razón por la que Ossa fue expulsado del Desafío The Box

Primero, agrega Dunia, es crucial preguntarse si realmente lo está haciendo voluntariamente, porque, por ejemplo, podría estar bajo los efectos de algún tipo de droga, de alcohol, “y prácticamente eso no está en su voluntad, porque ella, digamos que está en un estado inconsciente. Y son los tipos, ahí sí, desde todo punto de vista, son los que están viendo y están tocando, están tomándole fotos (...) Me parece que ellos se están aprovechando, que utilizan el cuerpo de la mujer como algo lascivo y que realmente las mujeres estamos en condiciones desfavorables”.

“Bajo ninguna circunstancia, si lo hace voluntariamente o bajo efectos del alcohol, ellos tienen derecho a tocarla, violentarla o tomarle fotos, entonces, allí es donde mi indignación se vuelve mayor, porque el hombre se cree con el derecho de disponer de los cuerpos de las mujeres. Entonces juzgan: creen que, como ella se encueró, les da el derecho a toquetearla y no... no hay derecho, porque no tienen justificación”.

Dunia también señala aquí que los hombres suelen “cosificar” a la mujer, es decir, concebirla como una “cosa” que pueden utilizar para su diversión. “Es lo indignante, la mujer no es una cosa. La mujer se puede vestir o desnudar donde sea y eso no le da derecho a los hombres de disponer de ese cuerpo”, concluye. Vea el video: Indignación en Cartagena por pareja que tuvo relaciones en un balcón del Centro