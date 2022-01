Yeferson Cossio, quien es conocido por las bromas y retos que comparte a través de sus redes sociales, reveló el millonario salario que recibe en dólares por su trabajo como ‘influencer’.

Luego de ser cuestionado sobre cuánto dinero recibe por su trabajo y de intentar evadir las insistentes preguntas relacionadas con sus ingresos, el controversial influenciador finalmente se refirió al respecto y aseguró que, aunque prefiere no hablar sobre el tema, este siempre ha sido de conocimiento público. Le puede interesar: El tremendo susto que pasó Yeferson Cossio en Cartagena

“Mi promedio mensual son de 750 mil dólares. No es un secreto, no es privado; tengo un ‘call center’ al que todos tienen acceso, ahí les dan mis estadísticas, dicen cuánto cobro por historia. Se ven cuántas historias de pauta subo al día y cuántas reproducciones tiene mi Facebook”, dijo Cossio en medio de una ronda de preguntas realizada en sus redes.

Sin embargo, el influencer, quien cuenta con cerca de 7.8 millones de seguidores en Instagram, aseguró que no es una cifra fija porque hay ocasiones en las que su ingreso mensual es superior debido a las actividades que promueve en sus plataformas digitales.

“Es la única pregunta que hacen y sin darle más vueltas al asunto, mi promedio mensual es de 750.000 dólares, pero hay muchísimos meses en los que uno hace muchas más dinámicas con las que uno gana más de un millón de dólares por mes”, mencionó.

Aunque confirmó que, al cambio actual, la suma equivale a cerca de 2.990 millones de pesos colombianos, Cossio manifestó que ese no es el único dinero que recibe cada mes, esto debido a que tiene negocios que no tienen ningún tipo de vínculo con sus redes sociales.

El influencer recalcó, además, que a pesar de que no oculta el valor de esas ganancias, de sus otros salario no dará detalles. “Y ya. De mis otros negocios no pienso hablar”, mencionó el paisa de 27 años.

¿Se va o no de Colombia?

Hace unas semana el influenciador anunció en sus redes que había tomado la decisión de renunciar a la nacionalidad colombiana, así como de irse a vivir a otros país, por el descontento que le generó el dinero que la Dian le cobró por motivo de declaración de renta. Lea también: Influencer Yeferson Cossio renuncia a ser colombiano ¿qué pasó?

Sin embargo, en medio de una ronda de preguntas que realizó recientemente reveló que aunque ya no es residente tributario en Colombia, aún conserva su residencia y nacionalidad. Además, descartó abandonar, por ahora, el país.

“Ya no soy residente tributario en Colombia, pero yo voy a seguir viviendo aquí. Cada vez que voy a cualquier lado yo siempre quiero volver. Lo más ‘chimba’ del mundo es Colombia, yo no me voy”, precisó.