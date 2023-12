¡Incansable! Roger Waters pide detener el ‘genocidio en Gaza’

En el Coliseo MedPlus, las tribunas y la platea se llenaron para ver al artista de 80 años que visitó por tercera vez la capital colombiana en This is not a drill, su gira de despedida con un show marcado por las imágenes de guerra, la teatralidad y las luces. Lea aquí: Las palabras de Gustavo Petro a Roger Waters: “rebeldía y futuro”

Luego el artista apareció en tarima y encendió al público con ‘The happiest days of our lifes’ y ‘Another Brick in the wall Part II’, clásicos que acompañó con mensajes como “¿Somos malvados?” que llenaron las cuatro pantallas que conformaban la escenografía.

También aparecieron en pantalla fotografías y clips de expresidentes estadounidenses como George Bush, Barack Obama o Donald Trump, a los que acusó de ser criminales de guerra.

"Buenas noches Bogotá", fueron las primeras palabras que dijo al público, que respondió con un "Olé, olé, olé, Roger, Roger".

El espectáculo siguió avanzando y uno de los momentos más emotivos fue cuando empezaron a sonar los acordes de ‘Wish you were here’, mientras en las pantallas se leía la historia de cómo Waters y Syd Barrett crearon Pink Floyd.

“Cuando pierdes a alguien que amas sirve para recordarte que esto no es un simulacro. ¿Verdad que si?”, fue el mensaje con el que cerró una de las más icónicas canciones de la agrupación británica y recordó a su amigo.

La primera parte del show cerró con 'Sheep', uno de los más reconocidos temas del álbum Animals en el que una oveja gigante sobrevoló el coliseo, mientras en las pantallas el artista invitaba a los asistentes a resistir al capitalismo, al fascismo, a la guerra y al genocidio.