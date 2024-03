¿Inapropiado? El ‘sexi look’ de Evaluna que causó polémica en redes sociales

Evaluna y Camilo Echeverry disfrutan la dulce espera de su segundo hijo. La pareja no ha parado de celebrar los pequeños y grandes momentos de su vida como lo fue el cumpleaños del cantante colombiano que llegó al tercer piso.

La pareja no solo se enfrenta a los duros señalamientos por la forma de criar a su primera hija Índigo y por cómo llevan el periodo de gestación, están acostumbrados a escuchar que sus looks no son del agrado de los seguidores. Lea aquí: Camilo confiesa que quiere asistir el parto de su esposa Evaluna Montaner