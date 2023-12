¡Imparable! Shakira dejó impresionados a los jurados con sus caderas

César Escola, Amparo Grisales y Pipe Bueno no dejan pasar ningún error, puesto a que trabajan por que el imitador que gane se lleve 500 millones de pesos.

Shakira demostró que tiene talento y ganas para pelear por el premio final; sin embargo, Amparo Grisales le dijo a la imitadora que necesita que cuidara los detalles que hacen de Shakira una artista incansable. Lea aquí: “Estaba esperando una niña”: la historia del posible embarazo de Shakira

Los ganadores de sus temporadas anteriores: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.